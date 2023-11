Bisabuela ganó $250.000 con raspadito

West End, NC.- La suerte le llegó a una bisabuela del condado Moore que compró un rapadito de lotería y ganó $250.000.

Rosa Yearby es la afortunada ganadora que adquirió su boleto 20X The Cash en el estacionamiento de Nic’s Pic Kwik en North Walnut Street en Pinebluff, anunció NC Education Lottery.

La residente de la ciudad de West End estaba muy emocionada y conservó el boleto cerca de ella durante el fin de semana hasta que el pasado lunes acudió a la sede de la lotería a recoger su premio.

La bisabuela rápidamente avisó a su familia que había ganado un premio de lotería.

