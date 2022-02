Baleadas cuatro personas en un motel

Raleigh, NC.- Cuatro personas resultaron heridas en un nuevo tiroteo en Carolina del Norte. En esta ocasión un motel de Raleigh fue el escenario donde la violencia cobró protagonismo.

El lunes en la noche se efectuaron los disparos en Wake Inn, situado en el bloque 3100 de New Bern Avenue. Eran poco más de las 9 pm cuando oficiales de policía llegaron a lugar.

WRAL News publicó algunos detalles del suceso del que la información todavía es escasa.

A las víctimas por ahora no las identificaron. Sin embargo, se conoció que dos recibieron disparos mientras estaban en una habitación. A las otras dos las balearon en el estacionamiento.

Last night at approximately 9:19 p.m., officers responded to a report of a shooting in the 3100 block of New Bern Avenue. Upon arrival, officers located three adults suffering from gunshot wounds. They have been transported to the hospital for treatment of their injuries. pic.twitter.com/IGqRojgUiB

— Raleigh Police (@raleighpolice) February 1, 2022