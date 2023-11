Ayuda disponible para solicitar subvención de HOMES

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg abrirá sesiones para ayudar a los residentes a solicitar la subvención de HOMES que proporcionar apoyo económico a propietarios de vivienda.

El programa proporciona subvenciones de asistencia económica de hasta $660 para propietarios de viviendas que califiquen.

Ver más: Programa HOMES: Extensión de la fecha límite en Mecklenburg

La Junta de Comisionados del Condado aumentó los fondos para el programa HOMES para llegar a más hogares y se asoció con la ciudad de Charlotte. La ventana para solicitar la subvención está abierta hasta el 15 de diciembre.

El condado está ofreciendo ayuda en persona para que más propietarios pueden aplicar y convertir en beneficiarios de la subvención.

Las sesiones en persona están disponibles de 8 am a 4:30 pm en el Centro de recursos comunitarios Valerie C. Woodard (3205 Freedom Drive Building A) en el oeste de Charlotte y en el Centro de recursos comunitarios Ella B. Scarborough (430 Stitt Road) en el noreste de la ciudad.

If you own your home and have been in it for three years or more, you could qualify for a grant towards lowering the yearly cost of homeownership.

County homeowners can apply for up to $660 in help, in English or Spanish, online, by mail or email: https://t.co/yYKLertVge pic.twitter.com/H98JnjVmXB

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 22, 2023