arrestados-hispano-y-menor-de-edad-por-homicidio

Charlotte, NC.- Un joven hispano y un menor de edad fueron arrestados por su presunta vinculación con un homicidio en la ciudad de Charlotte.

Emanuel Isaac Parada (19 años) y otra persona (15 años) no identificada por tratarse de un menor de edad son los sospechosos detenidos, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Ambas personas estarían relacionadas con el asesinato de Ja’Kez Kyiesh Johnson quien fue baleado el sábado 8 de julio y murió dos días después a causa de las heridas.

El departamento de policía ambos sospechosos fueron acusados de asesinado.

