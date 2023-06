arrestados-dos-sospechosos-de-asesinato

Charlotte, NC.- La policía arrestó a dos personas, incluida un menor de edad, por su presunta vinculación en homicidios ocurridos recientemente en la ciudad de Charlotte.

Los sospechosos son James Dontel Grier, de 29 años, y un joven de 16 años que se identifica por tratarse de un menor de edad, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El joven de 16 años habría participado en el homicidio a tiros de Paul Ja’Varius Tate, de 21 años. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 14 de junio en la cuadra 2900 de Mount Holly-Huntersville Road.

El sospechoso fue trasladado al Centro de Detención Juvenil y fue acusado de asesinato.

Por su parte, James Dontel Grier estaría involucrado en otro caso de homicidio a tiros, el de Anthony Dewayne Haley, de 35 años.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have identified a suspect in connection to this case. See full media release here: https://t.co/5wDuZOzqjo

— CMPD News (@CMPD) June 15, 2023