Policía investiga homicidio de niño de 12 años

Charlotte, NC.- La policía abrió una investigación por el homicidio de un niño de 12 años en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 pm del jueves 15 de junio, según reporte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El reporte indica que el departamento recibió una llamada de servicio de asalto con arma mortal en una residencia en la cuadra 5600 de Sunwalk Court.

Los oficiales acudieron al lugar y encontraron a un niño que aparentemente había sufrido un traumatismo. La víctima fue trasladada a Atrium Main, donde fue declarada fallecida.

El caso es complejo. No está claro cómo murió el niño de 12 años.

