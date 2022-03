Arrestado sospechoso de matar a conductor latino de CATS

Charlotte, NC.- El sospechoso de matar a un conductor latino de CATS (Charlotte Area Transit System) el 11 de febrero fue arresto en Kansas, informó la policía.

“Darian Dru Thavychith, de 21 años, fue capturado en Kansas en un esfuerzo de colaboración de varias agencias”, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en su cuenta de Twitter.

El sospechoso de matar al conductor latino conducía un vehículo Honda Pilot negro al momento del crimen, según videos publicados por la policía que en un principio pidió ayuda para su identificación.

Los registros de la cárcel, reseñados por The Kansas City Star, indican que Darian Dru Thavychith fue capturado cerca de las 12:40 am en el condado Johnson, bajo sospecha de ser un fugitivo.

El arresto, ejecutado por la policía de Shawnee, Kansas, pone fin a una persecución de dos semanas que llevó a las autoridades a través de varios estados, incluidos Tennessee, Colorado y Kansas, informó Charlotte Observer.

Darian Dru Thavychith enfrentará cargos por asesinato y disparar contra un vehículo ocupado.

Darian Dru Thavychith, DOB: 03/07/2000, was taken into custody in Kansas through a collaborative effort of multiple agencies. Thavychith is charged with the murder of @CATSRideTransit bus driver Ethan Rivera. #clt #cltnews #CMP

