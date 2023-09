Arrestado sospechoso de agresión sexual

Charlotte, NC.- Un sospechoso de agresión sexual en la ciudad de Charlotte fue arrestado, según informaron las autoridades.

La detención es producto de una larga investigación por parte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El caso se remonta al 7 de septiembre de 2022 cuando Khalil Boler, de 28 años, supuestamente intentó violar y quitar el teléfono celular a una mujer que caminaba por McAlpine Creek Greenway.

CMPD informó que el jueves 28 de septiembre arrestó a Boler y lo acusó de múltiples cargos. Estos incluyen intento de violación en segundo grado, secuestro en segundo grado, intento de robo de derecho común, interferir con la comunicación de emergencia, asalto a una mujer y agresión sexual.

After a year of tireless investigative work by multiple divisions and units, detectives with the Sexual Assault Unit have made an arrest in a sex assault investigation on McAlpine Creek Greenway from September 7, 2022. See the full release here: https://t.co/0SXfsuGufh pic.twitter.com/e3foE1iAgM

— CMPD News (@CMPD) September 29, 2023