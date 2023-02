Arrestado por doble homicidio sin resolver de hace 39 años

Charlotte, NC.- Las autoridades informaron la detención de un hombre sospechoso de un doble homicidio sin resolver ocurrido hace 39 años en la ciudad de Charlotte.

Un hombre fue identificado como James Thomas Pratt, de 60 años. La policía lo detuvo sin incidentes el 1 de febrero en un hotel en el condado York, Carolina del Sur.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre este caso y dijo que Pratt fue extraditado al condado Mecklenburg donde está en prisión.

CMPD indicó en un comunicado que Pratt sería el presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 14 de marzo de 1984 en la cuadra 1400 de Ventura Way en lo que ahora se conoce como North Tryon Division.

We are thankful to help @CMPD bring closure to the family of the victims in this 39-year unsolved double homicide case.

https://t.co/LVVqxr7ltB

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) February 9, 2023