aprovecha-el-free-tax-weekend-de-carolina-del-sur

Columbia, SC.- El popular Free Tax Weekend de Carolina del Sur comienza este viernes con una gran oportunidad para adquirir artículos escolares y otra gran variedad de productos libres de impuestos sobre las ventas.

Este evento se celebra cada año desde el 2000 en el estado vecino de Carolina del Sur y cubre tanto ventas en presencia en una tienda como vía online. Comienza el viernes a las 12:01 am y termina el domingo en la noche, según el Departamento de Ingreso.

Durante Free Tax Weekend de Carolina del Sur una variedad de compras están exentas del impuesto estatal sobre las ventas del 6% y de cualquier impuesto local aplicable.

Ver más: Habitantes de EE. UU. se están mudando por los impuestos

Los artículos libres de impuestos van desde ropa, accesorios y zapatos hasta útiles escolares, mochilas y computadoras.

🎉🎉🎉 LET'S SHOP! 🎉🎉🎉

🛒 #SCtaxfree Weekend is underway at retailers statewide and online! For the next three days, eligible items are exempt from state Sales Tax and any local taxes.

ℹ️ Find the full list of tax-free items at https://t.co/QJU40PyOSN pic.twitter.com/FiGu5C8VSI

— SC Dept. of Revenue (@SCDOR) August 5, 2022