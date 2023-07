Aprobado nuevo equipamiento para CMPD, incluido helicóptero

Charlotte, NC.- El concejo municipal aprobó la compra de equipamiento para la policía de Charlotte, incluido un nuevo helicóptero.

“La aprobación de este equipo crítico ayudará al departamento a continuar protegiendo a nuestra comunidad mientras nos esforzamos continuamente para hacer de Charlotte un lugar seguro para vivir, trabajar y visitar”, dijo Johnny Jennings, jefe del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El equipamiento para CMPD incluye un nuevo camión antibomba, un nuevo helicóptero y una renovación de contrato para la compra de equipo balístico.

Un comunicado del departamento de policía detalla que el nuevo helicóptero reemplazará en la flota a un Bell de 25 años de antigüedad.

