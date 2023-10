Aprende cómo fortalecer tu ciberseguridad

Charlotte, NC.- Con tanta información digital expuesta en el mundo actual, la ciberseguridad juega un papel clave para estar protegidos y evitar ataques en línea.

Carolina del Norte está trabajando en ayudar a sus residentes a estar protegidos en la era digital. El gobernador Roy Cooper proclamó octubre como el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad.

«Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y aliento a todos los habitantes de Carolina del Norte a tomar decisiones inteligentes para evitar estafas en línea y proteger su información personal», dijo el gobernador en un comunicado.

Gov. Cooper has proclaimed October as Cybersecurity Awareness Month. We encourage all North Carolinians to make smart decisions to avoid online scams and secure your personal information. pic.twitter.com/PSaS8kA8jq

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 3, 2023