Nueva estrategia de ciberseguridad en Estados Unidos

Washington, DC.- En materia de ciberseguridad The White House presentó una nueva estrategia con regulaciones más estrictas, como un último refuerzo del gobierno de Estados Unidos por levantar muros cibernéticos en medio de un aumento de la piratería informática y delitos digitales contra Estados Unidos.

Esta nueva estrategia de ciberseguridad tiene como objetivo encaminar la política futura. Instando a una regulación más rígida en cuanto a las prácticas de ciberseguridad ya existentes en todas las industrias. Pero todavía más robusta en el sector privado y gobierno.

Esta decisión se produce luego de una serie de incidentes de piratería de alto perfil protagonizados por actores nacionales e internacionales contra los Estados Unidos. Lo que le suma tensión a delicada situación entre Rusia y Ucrania, donde la guerra cibernética tiene un roll importante.

Directamente, la nueva estrategia de ciberseguridad señala a Rusia y a China como las amenazas, en este sentido, de mayor fuerza para los Estados Unidos. Un funcionario que prefirió mantener su anonimato declaró que la estrategia busca controlar a los piratas informáticos rusos.

Today, the U.S. announced additional actions providing Ukraine the support it needs – including to help Ukraine defend itself on the battlefield, provide basic services to its people, and help its energy infrastructure withstand Russian attacks.https://t.co/myBJki91qF

— The White House (@WhiteHouse) February 24, 2023