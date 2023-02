Riesgos de estafas y ciberataques con los chatbots con IA

Nueva York, NY.- La nueva carrera entre Google y Microsoft por los innovadores chatbots con Inteligencia Artificial (IA), trae nuevos retos para la ciberseguridad, ya que estas nuevas tecnologías pueden usarse para crear modernas estafas o para diseñar nuevos programas malignos con la finalidad de provocar ciberataques.

Por ejemplo, el popular ChatGPT, creado por OpenAI que potencia el buscador de Microsoft, Bing, no estaría exento a este tipo de retos de ciberseguridad.

Por el momento, existe el debate si el contenido usado para estafar es diseñado por humanos o por la misma Inteligencia Artificial (IA). Hay que considerar que los chatbots permiten redactar textos en cualquier idioma. Además lo hace en solo segundos usando una gramática perfecta.

De acuerdo con Satnam Narang, ingeniero sénior de investigación en la firma de ciberseguridad Tenable, los estafadores pueden sacar mucho provecho de este tipo de tecnología.

Information on ChatGPT’s alignment, plans to improve it, giving users more control, and early thoughts on public input: https://t.co/zA3cVaMzyH

— OpenAI (@OpenAI) February 16, 2023