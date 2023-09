AmeriCorps: Un motor de cambio en comunidades de NC

Charlotte, NC.- Carolina del Norte recibido $ 15,9 millones en fondos de AmeriCorps para prestar servicios y brindar apoyo a las comunidades, anunció VolunteerNC, una agencia dentro de la Oficina del Gobernador.

AmeriCorps es un programa del Gobierno Federal con presencia en el estado. En total casi 700 miembros prestan servicios en 22 organizaciones en todo el estado.

A través de este programa se brindas oportunidades de servicio en Carolina del Norte que incluyen asesorar a niños, brindar servicios de salud, restaurar el medio ambiente y aumentar las oportunidades económicas.

También ayuda a las comunidades a recuperarse de desastres, luchar contra la epidemia de opioides, conectar a los veteranos con trabajos, reclutar y gestionar voluntarios, entre otros.

“Los miembros de AmeriCorps están presentes en comunidades de Carolina del Norte ayudando en escuelas, clínicas, vecindarios y parques. Estamos agradecidos por su dedicado trabajo y por las subvenciones que financian su servicio público”, dijo el gobernador Roy Cooper en un comunicado.

Our members + @AmeriCorpsSr volunteers have served more than 5M hours helping communities prepare for + recover from disasters. This #NationalPreparednessMonth, we're grateful to our members who are often the first to support recovery efforts. #RT to say #AmeriThanks with us. pic.twitter.com/D3Sz7F5Bah

— AmeriCorps (@AmeriCorps) September 7, 2023