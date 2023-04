¡Alerta! Se hacen pasar por oficiales de CMPD para estafar

Charlotte, NC.- Las autoridades están alertando a la población sobre un modo de estafa en el que los sospechosos se hacen pasar por oficiales de CMPD (Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg).

“Tenga en cuenta una estafa reciente en Charlotte”, alertó la policía en sus redes sociales.

El CMPD recibió un aviso esta semana sobre un sospechoso que se hizo pasar por un oficial por teléfono, usando el nombre del oficial para tratar de extorsionar dinero, explicó.

Ver más: Latina corre y se salva del robo de su automóvil

El sospechoso le dijo a la víctima que tenían órdenes de arresto.

SCAM ALERT: Please be aware of a recent scam in Charlotte. The CMPD received a tip this week about a suspect impersonating an officer over the phone, using the officer’s name to try and extort money. The suspect told the victim that they had warrants for their arrest. (1/3) pic.twitter.com/QemBZOux95

— CMPD News (@CMPD) April 5, 2023