Lotería de CMS abre pronto, ¿cómo participar?

Charlotte, NC.- La esperada lotería de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) abrirá el lunes 16 de enero.

A través de esta lotería los padres pueden cambiar la escuela pública a la que asisten sus hijos, incorporarlos a los diferentes programas existentes e inscribir nuevos estudiantes.

El proceso para solicitar la lotería estará abierto desde el 16 de enero hasta el 13 de febrero.

Para iniciar el proceso las familias de CMS recibirán las identificaciones y los PIN de los estudiantes antes de que se abra la lotería. Los aspirantes nuevos tienen que haber hecho la “future enroll” que cerró el 6 de enero.

Antes de comenzar la solicitud es necesario participar en las jornadas informativas, en escuelas o virtuales, que ayudarán a conocer las muchas ofertas y áreas de enfoque de los programas

