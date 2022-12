Escuelas K-12 recibirán capacitación sobre salud mental

harlotte, NC.- Escuelas K-12 de Carolina del Norte formarán parte de un programa estatal de apoyo en temas de salud mental y de comportamiento durante el invierno y la primavera.

El programa gratuito está incluido en el plan StrongSchoolsNC y se impartirá a 130 escuelas a través de North Carolina Psychiatry Access Line (NC-PAL).

Al frente de esta capacitación estará el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés), que reconoció que ha habido una demanda excepcionalmente alta por parte de las escuelas de estos recursos de salud mental y conductual.

El departamento anunció la capacitación en salud mental y conductual en un comunicado publicado en su sitio web. En este se indica que la tasa de niños dados de alta de un departamento de emergencias con una condición de salud conductual aumentó 70%. Sin embargo, no indica el período.

Staff in 130 schools will have direct, free access to training and consultation with psychiatric experts to help them better support students dealing with mental and behavioral health concerns. Learn more: https://t.co/wGBmKZjLCX pic.twitter.com/vfg4d5Appp

— NCDHHS (@ncdhhs) December 8, 2022