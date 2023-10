2da Cumbre de Periodistas Hispanos de las Carolinas se realizará en Durham

Charlotte, NC- Bajo el lema “Fortaleciendo nuestra narrativa”, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) y El Centro Hispano, invitan a periodistas, comunicadores e “influencers” latinos a participar en su segunda cumbre, el sábado 28 de octubre a las 10:30 a.m. en las instalaciones de El Centro Hispano, ubicadas en: 2000 Chapel Hill Rd. Ste 26A, Durham, NC 27707.

Una delegación de comunicadores de la OHJTC se desplazará desde Charlotte y otros puntos de Carolina del Norte hasta Durham, para capacitarse, compartir experiencias con sus colegas del área del Triángulo y unirse para cambiar la perspectiva sobre la cobertura relacionada con la comunidad latina en Estados Unidos.

¿Qué habrá en la 2da Cumbre de Periodistas Hispanos de las Carolinas?

1) El periodista Mario Alfaro de El Centro Hispano, presentará el tema Proceso y cobertura legislativa: abogando por la agenda latina en Carolina del Norte.

2) Paola Jaramillo de Enlace Latino compartirá sus secretos sobre: ¿Cómo crear paso a paso un medio de comunicación digital?

3) El experimentado productor José M. Morales abordará: Herramientas fáciles para convertirse en un periodista multiplataforma.

4) La comunicadora María Fernanda Robles enseñará: ¿Cómo conectar con tu audiencia en las redes sociales?

La cumbre cuenta con el respaldo de la OHJTC, el Centro Hispano, además de varios medios de comunicación, y de negocios locales entre ellos: Don Pedro Mexican Restaurant (South Tryon St.), Maria’s Mexican Restaurant, Monterrey Mexican Restaurant (área de la Universidad), Penaherrera Accounting Tax Solutions, Punta Cana Caribbean Restaurant, Supermercado El Rey, Wow Supermarket, Café Kapiwo y Café de Altura Montaña, que creen en la importancia de capacitar y unir a los comunicadores que sirven a la comunidad latina de las Carolinas.

La entrada a este evento (la cual incluye refrigerio, almuerzo y certificado) es gratuita, pero el cupo es limitado. Por lo tanto, es necesario inscribirse enviando los siguientes datos: nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico al email: organizacionphlc@gmail.com o por mensaje de texto al número +1-407-520-0187.

Acerca de la OHJTC

Fundada el 18 mayo de 2022, la OHJTC es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que tiene el propósito de unir y apoyar a los profesionales de la comunicación que trabajan en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La Primera Cumbre de Periodistas Hispanos de las Carolinas se realizó en septiembre del 2022 en la ciudad de Charlotte.

En redes sociales:

Instagram @periodistasdelascarolinas

Facebook Organization of Hispanic Journalists of The Carolinas

Acerca de El Centro Hispano

El Centro Hispano es una organización latina sin fines de lucro dedicada a fortalecer la comunidad, construir puentes y promover la equidad y la inclusión. Para cualquier consulta de los medios, comuníquese con: media@elcentronc.org o 919-6013201.

En redes sociales:

Instagram @elcentrohispanonc

Facebook El Centro Hispano, Inc.

