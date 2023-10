Vuelos gratuitos para inmigrantes desde NYC

Nueva York, NY.- Los inmigrantes que quieran abandonar la ciudad de Nueva York voluntariamente, podrán tomar vuelos gratuitos, lo que sería la más reciente iniciativa de la Alcaldía de NYC para descongestionar a la Gran Manzana de inmigrantes.

Según cifras oficiales, desde la primavera de 2022 han llegado a NYC unos 133.400 inmigrantes.

Un portavoz de la Office of the Mayor explicó, «Hemos abierto más de 210 albergues de emergencia en respuesta a la crisis, y simplemente nos hemos quedado sin sitio. Como no hay señales de descompresión en el futuro inmediato, hemos establecido un centro (para que elijan) reubicación a los inmigrantes».

La declaración continuó, «La ciudad va a redoblar esfuerzos para comprar billetes a los inmigrantes y ayudarles a dar un próximo paso en su viaje». Así pues se especificó que el «Centro de Criba», ubicado en el Hotel Roosevelt fue reconvertido desde hace meses como un centro de operaciones migratorias.

