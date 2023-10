Estados Unidos obligado a liberar a miles de solicitantes de asilo

Oceanside, CA.- Como respuesta a los números récord de solicitantes de asilo, los funcionarios de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), se vieron obligados a liberar a miles de inmigrantes en las calles de San Diego en septiembre, incluyendo 1.400 personas en la ciudad costera de Oceanside.

Según las organizaciones humanitarias y voluntarios pro inmigrantes, los solicitantes de asilo fueron llevados dos veces al día en camionetas o autobuses de la CBP al centro de tránsito de Oceanside, una ciudad de 172.000 habitantes a 80 km (50 millas) al norte de la frontera.

Se especula que unas 18.500 personas fueron liberadas en la calle en el área de San Diego desde el pasado 13 de septiembre, de acuerdo a funcionarios del gobierno local y organizaciones locales actualizados con las medidas de la CBP.

En un comunicado, la CBP precisó que cuando las organizaciones no gubernamentales pro inmigrantes superan su capacidad de albergar a solicitantes de asilo, la Patrulla Fronteriza tiene la autoridad de intervenir.

We are so grateful for the nourishing, freshly cooked meals #ThisIsAboutHumanity came and served to the hundreds of asylum seekers we helped today. We even had reports some of the grateful customers did a happy dance upon tasting the meal. pic.twitter.com/sCJX6reo38

— ImmDef (@ImmDef) October 13, 2023