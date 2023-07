Licencias inválidas para conducir en Florida

Miami, FL.- Licencias de conducir de cinco estados de Estados Unidos son inválidas en Florida, a partir del pasado 1 de julio, ajustándose a la nueva ley de inmigración orquestada por el gobernador del estado, Ron DeSantis.

Esta medida migratoria prohíbe emitir licencias de conducir a solicitantes que no puedan acreditar la legalidad de su estancia. Esto implica que los carnets para inmigrantes que se emiten en otros estados, no tendrán validez.

En este sentido, los que tengan y presenten estas licencias durante un control de tráfico, podrán ser citados. De hecho, el Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) emitió una lista detallada con las licencias que perdieron validez dentro de Florida.

