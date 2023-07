Capital de Kansas ofrece $15.000 en ayudas a inmigrantes

Topeka, KS.- Un proyecto en la ciudad de Topeka, capital de Kansas ofrece hasta $15.000 en ayudas a los inmigrantes que quieran mudarse a este lugar, donde también recibirán acompañamiento con programas para encontrar empleo o iniciar negocios.

La capital de Kansas en 2019 por medio del grupo de desarrollo económico, GO Topeka lanzó esta iniciativa para incentivar a los inmigrantes de cualquier nacionalidad a mudarse a esta ciudad.

El reporte del grupo precisó, «La ciudad [ubicada en el] medio oeste [de Estados Unidos] recibe a los inmigrantes con los brazos abiertos y ofrece varios recursos, incluso hasta $15,000 para sus necesidades de vivienda, cuidado de niños y educación superior».

En este sentido, el informe destaca que los residentes de los condados de New Topeka y Shawnee, como también los recién graduados de la Washburn University, podrían recibir hasta $15.000 para la compra de una vivienda, o para gastos relacionados con el cuidado de los niños.

