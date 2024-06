Cruces irregulares de migrantes en frontera sur disminuyó en mayo

Washington.- Autoridades migratorias en Estados Unidos indicaron que los cruces irregulares de migrantes en la frontera sur disminuyeron en mayo.

La información la dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que indicó que la cifra viene disminuyendo desde hace tres meses.

En este sentido, reportaron que en mayo 117.900 arrestos de personas que intentaron cruzar hacia EE.UU. de manera irregular. Una reducción de 9% en esta cifra en comparación con abril.

Asimismo, precisaron que casi la mitad de los detenidos, más de 45.000, eran de nacionalidad mexicana. La segunda nacionalidad en términos de arrestos fue la ecuatoriana, con 10.060 detenciones, seguida por la colombiana, con 9.259.

Today, CBP released May 2024 statistics for its primary mission areas related to protecting the American people, safeguarding our borders, and enhancing the nation’s economic prosperity.

