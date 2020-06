Mayweather cubrirá gastos del funeral de George Floyd

California – Estados Unidos.- El exboxeador Floyd Mayweather se hará cargo de los gastos fúnebres de George Floyd, cuya muerte luego de un polémico arresto en Minneapolis desató una ola de protestas en varias ciudades del país en contra de los excesos policiales y el racismo.

“Probablemente se enojará conmigo por decir eso, pero sí, (Mayweather) definitivamente pagará el funeral”, dijo a ESPN, Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions.

Ellerbe confirmó que Mayweather ha estado en contacto con la familia de Floyd, un afroamericano de 46 años, quien murió el lunes 25 de mayo después de que un agente blanco presionara su rodilla en su cuello durante varios minutos a pesar de que repetía que no podía respirar.

El portal TMZ publicó la imagen de un cheque firmado por el expúgil por un monto de 88.500 dólares con los que según el medio de comunicación se pagarán los gastos del funeral.

Kudos to @FloydMayweather. He's paying for the funeral services of George Floyd, who was murdered in the hands of police.

A copy of the cashier's check obtained by @TMZ_Sports indicates it was for $88,500.@StevESPNKim has the story.https://t.co/uhKZv9xBTf#BlackLivesMatter pic.twitter.com/vSWHXm0gPA

— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) June 2, 2020