Renuncia vicepresidente de Ecuador: “Siempre he trabajado por convicción, no por cálculos”

QUITO, EC.- El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció este martes que renunció al cargo para trabajar por la equidad, pero no acabó con rumores en el país sobre la posibilidad de una eventual candidatura presidencial en las elecciones generales de febrero de 2021.

“Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello, hoy, el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción”, dijo Sonnenholzner en un mensaje en cadena nacional.

Sonnenholzner, un economista y radiodifusor de 37 años, era el tercer vicepresidente bajo el mandatado de Lenín Moreno. Los dos anteriores dejaron el cargo en medio de denuncias por corrupción.

“Con esta decisión, esos que no quieren que el país cambie, redoblarán sus ataques… No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado”, agregó.

No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir.

Sonnenholzner agradeció al Presidente por la confianza que depositó en él aunque destacó que “no estoy aquí por el cargo ni por el sueldo ni por los honores (…) saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa”.

“Si quieren llamar campaña a resolver los problemas de la gente, háganlo (…) siempre he trabajado por convicción, no por cálculos”, agregó Sonnenholzner quien asumió la Vicepresidencia en diciembre de 2018.

Durante su gestión, Sonnenholzner lideró el denominado Diálogo Nacional, que no logró evitar el paro de octubre del 2019 y estuvo al frente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), en el marco de la pandemia de coronavirus.