Kevin Harvick ganó en Darlington en el regreso de la NASCAR

Carolina del Sur – Estados Unidos.- Kevin Harvick se llevó los honores en una inusual carrera de NASCAR en Darlington Raceway, el domingo, que se disputó sin público debido a la pandemia de coronavirus, pero que contó con una gran audiencia en televisión.

El retorno a la actividad en NASCAR no fue pomposo como es tradición. Las personas consideradas esenciales para llevar el evento adelante fueron las únicas con acceso a la pista de Carolina del Sur. Todas llevaban mascarillas y respetaban el distanciamiento social.

El drama en la pista se mantuvo como siempre. La victoria de Harvick de 2.154 segundos sobre Alex Bowman fue la primera de la temporada y amplía su ventaja en la clasificación a 28 puntos sobre Bowman.

La victoria del domingo fue la 50ª del veterano de Stewart-Haas Racing, empatándolo con Junior Johnson y Ned Jarrett del Salón de la Fama de NASCAR en la lista de victorias de todos los tiempos de la NASCAR Cup.

Bowman, Kurt Busch, Chase Elliott y Denny Hamlin siguieron al Ford Nº 4 de Harvick Stewart-Haas Racing hasta la línea de meta.

El top 10 lo completaron Martin Truex Jr., Tyler Reddick, Erik Jones, John Hunter Nemechek y Matt Kenseth completaron el top 10.

With today's win in #TheRealHeroes 400, @KevinHarvick becomes the 14th driver in NASCAR history to reach 50 wins. pic.twitter.com/HE0ZX92wQf

— NASCAR (@NASCAR) May 17, 2020