Herido hombre que irrumpió con un cuchillo en una iglesia

Carolina del Norte – Estados Unidos.- Un hombre que irrumpió en una iglesia en el condado de Union fue abatido por ayudantes del Sheriff el domingo en la mañana.

El incidente ocurrió en la Iglesia Bautista Oak Grove cerca del 4000 de Newton Road.

Christopher Ross, de 54 años, estaba armada con un cuchillo y se puso verbalmente agresivo frente a los feligreses, dijeron las autoridades.

Agentes llegaron rápidamente al lugar y emplearon un pistola eléctrica para contener al hombre pero no fue suficiente.

Ross se enfrentó a un oficial por lo que un ayudante disparó e hirió al atacante.

Man shot by deputy following disturbance call near Oak Grove Baptist Church – 4000 blk Newtown Road. More details to follow.

— Union County Sheriff (@UnionCoSheriff) May 24, 2020