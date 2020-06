“For once, don’t do it”: Nike cambia slogan y se posiciona contra el racismo

Washington – Estados Unidos.- “No lo hagas”, la marca de artículos deportivos Nike cambió su popular slogan a una semana de la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis y se posicionó con una nueva campaña contra el racismo.

“Just do it” (Simplemente hazlo) es la frase que acompaña casi todas las promociones de Nike pero esta vez está pidiendo lo contrario: “For once, don’t do it” (Por una vez, no lo hagas).

“No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No vuelvas a sentarte y te quedes callado. No creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”, se puede leer en el video de Nike.

Floyd, de 46 años, murió el lunes pasado tras un procedimiento policial grabado en video en el que un agente blanco presionó su rodilla sobre el cuello del hombre afroamericano que repetía que no podía respirar hasta que dejó de moverse.

El suceso generó una ola de protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos en contra de los excesos policiales y el racismo.

Adidas, competencia directa de Nike en el mercado deportivo, dejó de lado las rivalidades comerciales y compartió la publicación con el mensaje: “Juntos es cómo avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio”.