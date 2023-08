¡Ya nació el segundo hijo de Rihanna!

Los Ángeles, CA.- La cantante, actriz y empresaria barbadense, Rihanna dio a luz a su segundo hijo varón junto al rapero A$AP Rocky el pasado 3 de agosto, según confirmó el medio especializado TMZ, anunciando que el nombre del bebé empieza por la letra «R».

De este modo, llega el hermano menor de RZA Athelston Mayers, que tiene solo un año y medio. Pero, tanto el nacimiento como estas primeras semanas se han mantenido en absoluto secreto.

Hasta ahora, Rihanna no ha ofrecido detalles del nacimiento de su segundo hijo, ni mucho menos el nombre. Sin embargo, no es algo raro en la artista, ya que hizo lo mismo luego de que naciera su primer hijo, el 12 de mayo de 2022.

Ya una vez publicado el nacimiento, el nombre y todos los detalles, miles de fans de Rihanna quedaron enamorados de su bebé. Para ese momento, la cantante publicó algunas imágenes de ella en su etapa maternal donde se mostraba dándole pecho a su hijo, por ejemplo.

