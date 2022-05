Venezolana Siudy Garrido: bailaora flamenca en Miami

Miami, FL.- La venezolana Siudy Garrido es bailaora flamenca, que abrió su escuela de danza hace 21 años, y hace 10 años maneja una compañía con sede en el principal teatro de Miami, aplaudió el interés de la artista Rosalía y C. Tangana en las nuevas generaciones por el flamenco.

Garrido solo tiene una década de haber llegado a Estados Unidos, y se siente feliz de haber posicionado la danza flamenca en grandes escenarios culturales como el Adrienne Arsht Center de Miami.

En este sentido, Garrido contó con el apoyo de artistas como Rosalía y C. Tangana, ha favorecido a que los jóvenes de Estados Unidos se acerquen a la cultura del flamenco. A pesar de que «falte demasiado» por hacer para que el interés sea constante.

Desde el Adrienne Arsht Center, considerado el centro cultural de Miami, Garrido de 42 años, en un ejercicio de memoria reflexiona, «fue un proceso complicado al principio». Además agregó, «No solo tuve que luchar por mi disciplina, sino porque empezar de nuevo después de ser una figura reconocida en tu país es complicado».

.@SiudyGarrido Flamenco Company celebrates 10 years of performances at the Arsht Center on June 11! Featuring Siudy Garrido, Jose Manuel Álvarez and more, the show will include excerpts from repertoires performed from 2012 to 2022. Tickets: https://t.co/as9cRiBFm1 pic.twitter.com/I4pSRkciCR

— Arsht Center (@ArshtCenter) April 14, 2022