Sotheby’s pondrá en subasta el cuadro más caro de Pablo Picasso

Nueva York, NY.- La famosa casa de subastas Sotheby’s, informó el miércoles 13 de septiembre que pondrá en subasta lo que pudiera ser el cuadro más caro de Pablo Picasso, el «Femme à la montre», valorado en más de $120 millones.

Este cuadro de Picasso, será parte de una colección de arte privada de Emily Fisher Landau, una veterana coleccionista de arte que murió en marzo a los 102 años de edad, en Florida.

Se sabe que la coleccionista, Fisher Landau compró la pieza del pintor español Pablo Picasso en 1968. Poco tiempo después de iniciar su carrera como coleccionista. La mujer retratada es una musa del artista y motivo de muchos de sus retratos, Marie-Thérèse Walter.

El cuadro «Femme à la montre» está elaborado con unas formas geométricas claras, con colores vibrantes y atrevidos. Este fue pintado en agosto de 1932, poco después de que se hiciera pública su relación con Marie-Thérèse.

