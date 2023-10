selena-gomez-prepara-especial-de-navidad

Los Angeles, CA.- Selena Gomez abrirá las puertas de su cocina en un especial de Navidad para Food Network.

La cantante y actriz anunció que «Selena + Chef: Home for the Holidays», un spin-off de la popular serie de cocina de HBO Max de Gomez, estrenará el 30 de noviembre.

El especial de Navidad contará con cuatro episodios y la participación de su mejor amiga, Raquelle Stevens, y los chefs Eric Adjepong, Alex Guarnaschelli, Michael Symon y Claudette Zepeda.

