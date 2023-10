Película del concierto de Beyoncé será transmitida en el cine

Los Ángeles, CA.- La película de Beyoncé basada en el éxito de su concierto «Renaissance World Tour«, será distribuida globalmente por AMC Entertainment, de acuerdo a la compañía al tiempo que las cadenas de cines pretenden llenar los huecos de contenido que ha dejado las huelgas de Hollywood.

Esta película de Beyoncé es una producción teatral de su gira mundial de este verano, que abarcó 57 conciertos en 40 ciudades de Norteamérica y 14 países de Europa.

De hecho, el lanzamiento de la película de Beyoncé sigue después de una producción parecida de la superestrella pop, Taylor Swift. Esta película se basó en su concierto «Eras Tour«, que se distribuirá en los cines de Norteamérica a partir del 13 de octubre.

Estas películas de estos conciertos le dan a las cadenas de cine como AMC, Cinemark y Cineplex una oportunidad de llenar las salas vacías. Las mismas fueron vaciadas por la huelga prolongada de actores y escritores en Hollywood.

me, in the movie theatre about to watch the renaissance: a film by beyoncé pic.twitter.com/9Tgb3RyFC0

— bally singh (@putasinghonit) October 2, 2023