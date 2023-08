New York, NY.- Sebastián Yatra dejó la música brevemente para unirse a un juego de tenis de exhibición del US Open juntos a otras figuras.

El cantante colombiano se unió al Stars of the Open en el Louis Armstrong Stadium en Nueva York para recaudar fondos a favor de Ucrania.

Sebastián Yatra compartió escenario ante una multitud de más de 14.000 personas junto al español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking de ATP; el tenista estadounidense Frances Tiafoe; el jugador de baloncesto de Miami Heat, Jimmy Butler, entre otros.

Los invitados especiales, Butler y Yatra, usaron micrófonos mientras entretenían a la multitud con ocurrencias y su juego junto a los mejores tenistas del mundo.

Sebastián Yatra cambia la música por el tenis

Sebastián Yatra cambió la música por el tenis de manera momentánea, pero ese gesto ayudó a recaudar 320.000 dólares para el Fondo de Ayuda a la Crisis de Ucrania, según US Open.

El colombiano dijo que se preparó para esta exhibición con el tenista español Rafael Nadal, quien le enseñó varios moviemientos que puso en práctica en Nueva York.

Los fanáticos del US Open disfrutarán con la música de Sebastián Yatra este viernes 25 de agosto, cuando el cantante y compositor, de 28 años, suba al escenario del acto central de Sounds of the Open.

El evento musical servirá de alfombra roja para el inicio del cuadro principal del US Open en nueva York.

