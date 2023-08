Charlize Theron se sincera: «Estoy envejeciendo»

Los Angeles, CA.- Charlize Theron reconoció que los años no pasan en vano; sin embargo, ella acepta su proceso: “Estoy envejeciendo”.

La actriz de 48 años ofreció una entrevista a Allure en el que hizo un repaso de su carrera y cómo la está viviendo en la actualidad.

«Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo», expresó.

Pero “la gente piensa que me hice un lavado de cara. Dicen: ‘¿Qué se hizo en la cara?’ Yo digo: ‘¡Perra, estoy envejeciendo! Eso no significa que me haya hecho una mala cirugía plástica’”.

Charlize Theron: «Desearía tener mi cuerpo de 25 años»

La actriz y embajadora de Dior con vallas publicitarias en todo el mundo fue muy franca en la entrevista.

“Creo que las mujeres quieren envejecer de una manera que les parezca adecuada. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje. Mi experiencia de tener que ver mi cara en un cartel publicitario es bastante divertida ahora”.

Charlize Theron, una heroína de películas de acción, explica que en las grabaciones si se lastima tarda mucho más en sanar que cuando tenía 20 años.

“Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de 25 años que pueda tirar contra la pared y ni siquiera lastimarme. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo sentarme en el baño”, dijo entre risas.

