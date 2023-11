Rumores de romance de Rosalía: paseando por el Farmer Market de Atwater

Los Ángeles, CA.- Los rumores de un nuevo romance de la cantante española Rosalía crecen, luego de que fue vista paseando acompañada por el Farmer Market de Atwater, un espacio icónico muy visitado por los enamorados en la ciudad de Los Ángeles.

El acompañante de Rosalía era el actor Jeremy Allen, y no es la primera vez que se ven juntos. Anteriormente, fueron vistos juntos en el cine.

La pareja fue fotografiada en una de las típicas citas que con frecuencia organizan los enamorados en LA: pasear un domingo por el Farmer Market de Atwater. Este es considerado un rincón donde las flores son protagonistas.

De hecho, durante el paseo, Rosalía sostenía un ramos de flores que paseó muy contenta entre los puestos del Farmer Market.

