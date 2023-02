Ron DeSantis termina con el reino de Walt Disney World

Tallahassee, FL.- Ron DeSantis, el gobernador de Florida firmó el 27 de febrero un proyecto de ley que le permite tomar el control de un distrito fiscal especial que orbita a Walt Disney World, el mismo que durante más de 50 años Walt Disney Co., ha operado con alto grado de autonomía.

De este modo, el gobernador de Florida durante un evento de prensa en Lake Buena Vista, cerca de Orlando sentenció, «El reino corporativo finalmente llega a su fin».

Hay que recordar que para el año pasado, los respublicanos del estado de Florida atacaron a Disney. Esta batalla se originó luego de que chocara públicamente Disney contra el gobernador de Florida, DeSantis, por la medida que restringe la instrucción en el aula sobre género y orientación sexual, «Don´t say gay».

Como respuesta, Bob Chapek, director ejecutivo de Disney, declaró públicamente su decepción por el proyecto de ley que limitaba la discusión sobre LGBTQ en las escuelas. Además aprovechó para instar a DeSantis a expresar su preocupación ante la posibilidad de que la legislación se transforme en ley.

I signed legislation to end Disney’s self-governing status, placed the area in state receivership, and appointed 5 members to a state control board.

Disney no longer has its own government, will live under the same laws as everyone else and pay its debts and fair share of taxes. pic.twitter.com/5JnZmEjSdv

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 27, 2023