Muere famosa influencer española

Sevilla, España.- La influencer española Elena Huelva de 20 años de edad falleció, este martes, de un Sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer terminal que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, diagnosticado en 2019.

En un comunicado, su familia a través de una stories de la cuenta de Instagram de la influencer española, informó «Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo».

La publicación venía acompañado del hashtag #misganasganan, una muletilla usada por Elena en las publicaciones que compartía con sus seguidores. El día de su muerte, la influencer española había publicado un «Os quiero…».

Muere Elena Huelva, la joven influencer española que habló sobre su lucha contra el cáncer

Pero ante una imagen de manos entrelazadas iba acompañada de un copy de la publicación poco alentadora, «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más».

A solo 24 horas de la publicación esta ha obtenido casi 860.000 likes y casi 76.000 comentarios, lo que demuestra el cariño y solidaridad de sus seguidores. De hecho, comentarios de artistas conocidos como Paula Echevarría, Eva González y Anne Igartiburu hicieron vibrar la caja de comentarios.

Por su parte, la influencer española Elena Huelva cambió sus selfies de adolescente por imágenes más crudas donde mostraba sus ciclos de radio y quimio en el hospital. Siempre sonriente y con su mantra «Mis ganas ganan» logró escribir y publicar su libro en 2022, titulado del mismo modo.

