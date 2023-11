Mr. & Mrs. Smith ahora es una serie

Los Angeles, CA.- La popular película de espías Mr. & Mrs. Smith llega ahora al streaming convertida en una serie gracias a Prime Video.

En la cinta original John Smith (Brad Pitt) y Jane Smith (Angelina Jolie) son un matrimonio feliz sin saber que trabajan para agencias de espías diferentes. Tras el descubrimiento dejan de confiar entre ellos y comienza una frenética trama de acción.

Prime Video reveló que la nueva serie de ocho capítulos estrenará en febrero de 2024. La historia es una versión reimaginada de la película del 2005, y es protagonizada por Donald Glover como John Smith y Maya Erskine como Jane Smith.

Clearly, they’re going through it. Mr. & Mrs. Smith debuts exclusively in early 2024. pic.twitter.com/gDPeGGZjbh

— Prime Video (@PrimeVideo) September 14, 2023