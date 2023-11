Los Angeles, CA.- Mariah Carey, un ícono con sus canciones en la época de Navidad, tendrá su propia muñeca Barbie para celebrar con la cantante en esta temporada.

“¡Estamos sonando en la temporada navideña con @MariahCarey x Barbie!”, publicó Matell en su redes sociales al mostrar por primera vez la muñeca.

“¡Es un sueño único en la vida tener mi propia Barbie! Si pudiera volver atrás y decirle a mi pequeña niña que algún día haría una Barbie a mi semejanza, ¡creo que se volvería loca!”, expresó la cantante.

“¡Espero que todos los coleccionistas y fanáticos de todo el mundo disfruten de la temporada navideña y espero que Mariah Barbie sea una maravillosa adición a ella!”.

Mariah Carey tiene su propia Barbie navideña

La muñeca Barbie de Mariah Carey tiene un espectacular vestido rojo y tacones del mismo color. También tiene un micrófono en su mano izquierda y un anillo de mariposa en su mano derecha.

El lanzamiento de la muñeca coincide con el inicio de la gira de la cantante Merry Christmas One and All.

La superestrella de “All I Want for Christmas” se suma a Stevie Nicks , Tina Turner y Gloria Estefan como una de las legendarias cantantes con muñecas propias de Barbie.

