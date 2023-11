Los altibajos de Robbie Williams llegan a Netflix

Londres, Reino Unido.- El cantante británico Robbie Williams decidió llevar su vida a un documental de Netflix, donde se muestra la carrera artística desde sus tempranos 16 años de edad, hasta los 49 años, y padre de cuatro hijos.

El documental bautizado como su nombre de pila, «Robbie Williams» entra en la vida del artista. Desde su casa en Los Ángeles, Williams muestra por primera vez imágenes del verdadero ser humano detrás de la estrella.

Viendo sus imágenes detrás de escena de sí mismo grabadas por décadas de carrera artística en un portátil, Williams va recordando anécdotas y emociones.

No obstante, no todo es color de rosa, porque la salud mental del cantante de «Angels» atraviesa la serie de cuatro partes.

Raw. Honest. Real. Get ready to see Robbie's life through a whole new lens. ROBBIE WILLIAMS – coming to Netflix globally – 8th November. pic.twitter.com/j0lshQkPx5

— Robbie Williams (@robbiewilliams) October 11, 2023