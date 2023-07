La Messimanía atrapa a celebridades

Miami, FL.- La Messimanía no solo atrapa a los fanáticos del fútbol. Celebridades de distintos países se han sentido atraídos por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami.

La reciente llegada del argentino al club de la Major League Soccer acaparó la atención desde hace días. Los precios de los boletos se dispararon y la expectativa creció por su debut el viernes 21 de julio en el DRV PNK Stadium en Florida.

Nadie quería perderse el estreno en Miami. El estadio estuvo a máxima capacidad, casi 20.000 personas. Entre estas se encontraban algunas celebridades del mundo del espectáculo y del deporte. Todas recibidos por el propietario del club David Beckham y su esposa, la ex Spice Girls Victoria Beckham.

Uno de los asistentes fue la superestrella de la NBA LeBron James, actual líder de los Ángeles Lakers y ganador de dos títulos en su etapa en los Miami Heat.

Ambos deportistas se dieron un emotivo abrazo antes del inicio del partido.

En las tribunas estaba la exnúmero uno del tenis, Serena Williams, y el cantante Marc Anthony.

Checking in with @KimKardashian & her soccer-loving son. 😅 #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/W00t1phZxB

La socialité Kim Kardashian tampoco quería perderse el debut de Messi. Llegó al estadio una hora antes de que iniciara el partido junto con su hijo.

Leyendas de la industria musical como Emilio y Gloria Stefan también asistieron. La reguetonera Becky G estuvo encargada de entonar el Himno Nacional antes del juego.

The stars are out tonight at #DRVPNKStadium for our opening @leaguescup match up 🤩✨ pic.twitter.com/sFTVRCYTke

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023