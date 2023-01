Fondo de salud mental en honor a Cheslie Kryst

Charlotte, NC.- Un fondo de salud mental fue lanzado a un año de la muerte de Cheslie Kryst, ex Miss USA y nativa de Charlotte, quien saltó al vacío desde un rascacielos en Manhattan.

La familia de la modelo se asoció con la Alianza Nacional para la Salud Mental (NAMI, por sus siglas en inglés) para lanzar el Cheslie C. Kryst Memorial Fund for Mental Health.

El fondo ayudará a honrar su vida y su legado mientras brinda ayuda y esperanza a otras personas que experimentan problemas de salud mental, indica un comunicado de NAMI.

Cheslie Kryst, quien siempre se mostró sonriente en sus redes sociales, murió el 30 de enero de 2022 después de saltar desde un rascacielos. Poco antes había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram: “Ojalá que este día te traiga descanso y paz”.

Today, one year after @CheslieKryst passing, NAMI is announcing the new Cheslie C. Kryst Memorial Fund for Mental Health. Created in partnership with Cheslie’s family (@AprilSimpkins_1)

Learn more: https://t.co/rMyLA1NzyW pic.twitter.com/gdaoWq812m

— NAMI (@NAMICommunicate) January 30, 2023