Charlotte, NC.- Carolina Panthers y Charlotte FC invitan a la próxima inauguración de su festival de iluminación de árboles en el Bank of America Stadium.

El evento que llega a su décima edición anuncia la llegada de la Navidad y ofrece una gran variedad de entretenimiento durante esta época festiva.

La inauguración de A Tree Lighting Festival, el tercero con Charlotte FC desde el inicio de la franquicia, se llevará a cabo el 21 de noviembre en la esquina de Mint Street y Graham Street afuera del Bank of America Stadium, de 5 pm a 8 pm.

Ver más: El Cascanueces alegrará la Navidad en Charlotte

El evento es gratuito, pero se requieren boletos para asistir. Ingrese AQUÍ para obtener uno.

It’s almost that time of year 🎉

🎄 Annual Tree Lighting

🏟️ @BofAStadium

🗓️ Nov. 21

🕔 5-8PM

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 1, 2023