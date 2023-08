Estrenos de cine del 2023 fueron retrasados por huelga de actores

Los Ángeles, CA.- El estudio Warner Bros., anunció el jueves 24 de agosto, el retraso de algunos estrenos de cine de su secuela de «Dune: Part Two» que estaba programado para noviembre de 2023, debido a que sus estrellas no pueden promocionar la película por la huelga de actores de Hollywood.

La reprogramación del lanzamiento de «Dune: Part Two» para marzo de 2024 supone un golpe para las cadenas de cine como AMC Entertainment, Cineplex y Cinemark que intentan surfear los problemas económicos derivados por la pandemia del covid-19.

Sobre todo, porque «Dune: Part Two» era una de las películas más esperadas de finales de 2023. Por ahora, esta secuela se lanzará el 15 de marzo, por lo que el lanzamiento de «Godzilla x Kong: The New Empire», se aplaza para el 12 de abril.

Por su parte, la fecha de estreno de «El señor de los anillos» que estaba programada para abril se movió para diciembre de 2024.

🗽 Good morning, NYC! The city that never sleeps is also the city that never gives up. Sending encouragement your way as we prepare to join you on the #SagAftraStrike picket lines TODAY! 💪🌆 pic.twitter.com/kZIqvteZF4

— SAG-AFTRA (@sagaftra) August 25, 2023