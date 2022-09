Entretenimiento garantizado en Festival in the Park

Charlotte, NC.- Buena música, buen arte y buenos momentos están garantizados en el Festival in the Park en Charlotte que esta semana llega a su 58 edición.

El festival se celebrará durante tres días a partir del viernes 16 de septiembre en Freedom Park (1908 East Blvd, Charlotte, NC 28203).

Festival in the Park ha sido clasificado como uno de los 200 mejores festivales de todo Estados Unidos por la revista Sunshine Artists.

En sus días de celebración habrá múltiples bandas musicales en el escenario, más de 200 artistas y exhibiciones de artesanías. También vendedores de comida, una zona para niños, y mucho más.

El evento atrae en promedio unas 85.000 personas, pero en algunas ediciones superó los 140.000 visitantes.

