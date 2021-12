Separaciones, celebridades y controversia este 2021 en el mundo del espectáculo

Los Ángeles, CA.- Sin duda alguna este año 2021 fue un año bastante novedoso para el mundo en general, y el mundo del espectáculo no se quedó atrás, mostrando rupturas, reencuentros, divorcios, disputas y controversia.

Como no comenzar con la polémica Jennifer López, que quien, tras su inmediata ruptura con la ex grande liga, Alex Rodríguez, se encontraba románticamente con el actor Ben Affleck.

Por otro lado, este 2021 hizo de las suyas con el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West. Iniciando el año, Kardashian le pidió el divorcio a West, luego de que trataran de recuperar su relación durante un año.

Al mismo tiempo, Camilo Cabello y Shawn Mendes también rompieron su compromiso. En este caso, también terminaron de manera poca amistosa. Algo similar, sucedió con los recién padres de Khai, Gigi Hadid y Zayn Malik que también se separaron.

