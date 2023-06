“¿Él es mi papá?”: Mediometraje grabado en Charlotte con talento hispano

Charlotte, NC.- El talento hispano de Charlotte está desbordo en el set de grabación del mediometraje “¿Él es mi papá?”, que dirige el ecuatoriano Alex Jácome.

Para la selección de los talentos se realizó un taller de cine en el que participaron decenas de actores con destrezas que impresionaron a Jácome.

“¿Él es mi papá?”, bajo el sello de JM Films and Productions, narra la historia de un padre que se reúne con su hija nueve años después de haberla abandonado.

Ver más: Taller cinematográfico impulsará talento latino en Charlotte

El equipo de Progreso Hispano News estuvo en el set de grabación en el sur de Charlotte y conversó con los protagonistas.

“¿Él es mi papá?” Mediometraje grabado en Charlotte con talento local

“Me encanta mucho escribir comedia, llevo un payaso por dentro, en todo lo que hago busco generar cosas que hagan reír a la gente”, comentó Jácome quien también es guionista.

Esta historia busca que el público reflexione sobre la importancia de ser papá, una figura que muchas veces se pierde momentos con sus hijos por trabajo u otras circunstancias.

“La historia busca crear conciencia porque al final queremos que el personaje lleve un mensaje y pueda también generar una transformación que motive a la audiencia a que realmente podemos ser diferentes”, explicó el director ecuatoriano galardonado por su trabajo en películas influyentes, cortometrajes y videoclips.

1 de 12

Alex Jácome valoró el aporte de los actores locales e hispanos. “Han entendido el proceso de rodaje, que no es nada fácil porque tienes que adaptarte a los horarios, cambios de locación, cambios de última hora. Me siento muy feliz y honrado de contar con tanto talento hispano de Charlotte”.

El director incluso resaltó a una «niña espectacular» que está actuando por primera vez en cine y ha respondido excelentemente.

La voz de los protagonistas

Una gran revelación en el set de grabación ha sido Sofía, una joven actriz que ha impresionado con su dominio frente a las cámaras.

Ella comenzó en la actuación a los ocho años de edad. Ha participado en obras de teatro y cortometrajes, pero por primera vez forma parte de un filme. «Estoy un poco nerviosa y también emocionada”.

Ver más: Seis producciones reactivan la industria cinematográfica en NC

Daniel Machado, “El Jack”, actor y comediante en Ecuador, tiene un rol protagónico. “Mi personaje es un padre irresponsable que dejó a su hija durante nueve años y hoy obligado está viniendo a verle y se le va ablandando el corazón”.

La producción estuvo liderada por Delia Rabaj, mejor conocida como “la mujer con pantalones”, quien confió en que ya era tiempo de descubrir talentos en la ciudad de Charlotte y darles una oportunidad.

Ella conoció a Alex Jácome en una filmación en Ecuador y de inmediato hubo conexión. “Me encantó el trabajo, me encantó la pasión que él tiene, me encantó su profesionalismo y me dije “¿por qué no?”, ya es hora de que en Charlotte tengamos este tipo de producciones”.

“Somos los pioneros, gracias a Dios, como el primer mediometraje en español que será doblado en inglés”, comentó.

La fecha de estreno de “¿Él es mi papá?”, producido con talento hispano de Charlotte, será anunciada en septiembre.

Video: PHNews en el set de grabación de ¿Él es mi papá?