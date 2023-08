Charlotte, NC.- El efecto Beyoncé ya se siente en Charlotte, ciudad en la que la artista se presentará la próxima semana.

El concierto de la superestrella, el único que hará en las Carolinas en el marco de su gira Renaissance World Tour, ha causado gran expectativa entre sus fanáticos.

No todos los días una cantante con la popularidad de la texana llega a Charlotte para deleitar a sus seguidores.

El efecto Beyoncé comenzó a sentirse en la industria de la hotelería, que en el área del concierto (Bank of America Stadium), ya tiene reversas a tope para el miércoles 9 de agosto y los días previos y posteriores.

El efecto Beyoncé en Charlotte

La boletería del estadio está agotada. Gente de diferentes ciudades de las Carolinas y otros estados se movilizarán para no perderse el espectáculo. El hospedaje es más probable en lugares no tan próximos al Bank of America Stadium.

Los bares y restaurantes, especialmente de Uptown, sentirán el impacto de la inusual cantidad de personas que habitualmente no está en el área.

El equipo de fútbol profesional Charlotte FC que juega de local en el estadio de Uptown fue desplazado. El partido del jueves 3 de agosto ante Cruz Azul debió disputarlo en una sede alterna, en Texas, debido a los preparativos para el concierto de la artista.

El efecto Beyoncé está en marcha y la ciudad se prepara para un espectáculo que moverá a miles de personas y también la economía local.

